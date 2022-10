Wanted sa murder, rape nanlaban tsugi

Patay ang isang wanted sa kasong murder at rape nang manlaban umano ito sa mga awtoridad nang dakpin siya ng mga ito sa Barangay Tupilac sa bayan ng RT Lim, Zamboanga Sibugay nitong Huwebes.

Isinugod pa sa RT Lim Family Hospital ang suspek na si Rasol Motabil Canda, nasa hustong gulang, pero idineklara itong dead on arrival mula sa tinamong tama ng bala sa katawan.

Si Canda ay may mga warrant of arrest sa Zamboanga Sibugay 9th Judicial Regional Trial Court (RTC) sa mga kasong murder at rape with homicide.

Ayon kay Police Major Shellamie Chang, tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 9, sa halip na sumuko ay nanlaban ang suspek na armado ng .38 cal at granada nang isilbi rito ng mga tauhan ng RT Lim Municipal Police Station at iba pang unit ng pulisya ang arrest warrant bandang alas-3:30 ng madaling-araw.

Pinaputukan umano nito ang mga pulis dahilan para gumanti ang isa rito at nasapol siya sa katawan. (Edwin Balasa)