Victor Villar Canon elibs sa national karate team

KUMPIYANSA si Victor Villar Canon na magpapakita ng magandang performance ang Philippine Karate team sa lalahukang 2022 International Friendship Karate Championships na sisipa sa November 13 sa Maishima Arena, Hokukoryokuchi, Konohana sa Osaka, Japan.

Pangungunahan ni Branch Chief International Karate Organization Nakamura Philippines na si Villar Canon ang ibang miyembro ng team na sina Rayam Villanueva Santiago, Maria Claudette Salustiano Santiago, Jolly Ver Calinawan Calle at Marenze Acueza Tadique.

“I’m pretty confident we can do it, I’ve never felt this good.” sabi ni Canon.

Nasa Karate team din sina Regina Victoria Salustiano Santiago, Jeff Kevin Rey Torres Valino, Rafael Viggo Salustiano Santiago, Ma. Eloisa Subastil Padios, Diony Zausa Zolina at Esther Arcelon Gonzaga. (Elech Dawa)