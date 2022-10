Vice Ganda naiyak, nagmura dahil sa 2 bading

Nagmura si Vice Ganda dahil sa sobrang bilib sa kapwa bakla. Sa Twitter ay naging sentro ng mensahe ni Vice ang paghanga sa dalawang contender sa ‘Drag Race PH’ at sa performance ng mga ito, kaya napamura siya.

Naiyak din si Vice nang maantig ang damdamin sa kanta.

“Fucccccckkkk! The Minty Fresh-Xilhouette Lipsynch Battle is super heartbreaking!!!! Naiyak ako quing inuuhh! That face to face performance of “You’ll Always Be My Number 1 is a major tindig balahibo moment. Di ko kaya! Nasaktan ako for them I swear!” tweet ni Vice.

Isa sa mga may isyu sa loob ng ‘Drag Race PH’ ay ang dalawang competitor, na na-feature sa YouTube, na nagpapakita ng pagtatalo ng dalawang bading. (Rey Pumaloy)