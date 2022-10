UAAP Season 85 lalo pang liliyab

SIMULA na ang Season 85 ng UAAP at bagaman dalawang laro pa lamang ang isinasagawa ng collegiate league ay marami na ring nangyari sa panahong iyon.

Sa ngayon, wala pang bahid ng pagkatalo ang Ateneo at UP sa kanilang dalawang laban.

May 1-1 kartada ang UST, NU, UE at La Salle, habang 0-2 pa rin ang Adamson at FEU.

Sinabi ni Blue Eagles coach Tab Baldwin na unpredictable ang Season 85, kahit sino umanong team ay maaaring sumiklab at makapasok sa Final Four.

Mantakin ninyo, si Baldwin na mismo nagsabi na hindi sila sigurado kung makakapasok sila sa Final Four kahit na madalas silang liyamado.

Palagay ko mga ka-Abante, tama nga na lumakas ang mga team ng UAAP ngayon.

Nakatulong din na sumbak sa international training at competitions ang UP, La Salle at Ateneo.

Samantala, malakas ang ipinamalas ng lima pang team sa preseason kaya kahit sino ay pwede makuha ang UAAP title.

Abangan natin ang mga susunod pang mga laro sa UAAP, sigurado mas magiging exciting pa ang mga kaganapan.

Maraming salamat mga ka-Abante at mag-iingat kayo palagi!