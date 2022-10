Tulak nakibatak sa police asset, kinalawit

Arestado ang isang tulak ng ilegal na droga nang bumatak ito kasama ang police asset bilang pain sa ikinasang buy-bust operation laban dito sa Caloocan City nitong Miyerkoles.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek na si Dariel Nave, 41, jobless at residente ng Brixtoneville Subd., Barangay 185 ng lungsod.

Sa ulat ng District Drug Enforcement Unit (DDEU) kay Northern Police District (NPD) Director P/Col. Rogelio Penones, nakibatak sa suspek ang police asset para mapaniwala ito sa inilatag nilang buy-bust operation sa Medium House Rising sa Barangay 188 bandang alas-5:30 ng hapon.

Dahil dito ay hinudyat ang pagdakip sa suspek kung saan nasamsam dito ang limang plastic sachet na may lamang 25 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P170,000,00. Walang piyansang inirekomenda para sa pansamantala nitong paglaya. (Orly Barcala)