Tiktoker Axcel Carbolico game sa dyowang beks!

Sa panahon ngayon hindi ka belong kung wala kang Tiktok account dahil kahit mga lolo at lola natin tiktokerist na rin at bilang ito nga ang most used application worldwide halos lahat nang nagba-viral online ay mula sa app na ito.

Dahil dyan why not coconut na i-tsika sa inyo ang isa rin sa mga viral Tiktok influencer ngayon na itago na lang natin sa pangalang Axcel Carbolico nakilala siya dahil sa mga stitch video nila ni Transtatay na isa rin sikat sa larangan ng Tiktok (well…sa mga susunod na araw atin rin kikilalanin kung sino nga ba si Transtatay).

Going back to Axcel alam niyo ba na ang 18 anyos na tiktoker ay nagmula sa home of the national heroes, Province of Cavite at kasalukuyang nag aaral sa Emilio Aguinaldo College Cavite, dahil nga pandemic online class ang setup ng kanilang eskwela, kaya naman maraming oras si Axcel para gumawa ng kanyang content sa Tiktok.

Speaking of pandemic nagsimula si Axcel na pasukin ang pagti-tiktok dalawang taon na ang nakakaraan at dahil naka lock-down at bagot na bagot sa kanilang tahanan kaya dito niya naisapan na mag upload ng kanyang kauna-unahang tiktok video.

Hindi naman nagkamali si Axcel na pasukin ang industriyang ito dahil ang kanyang pagka bagot ay umani naman ng libo-libong followers at mga taga hanga na walang sawang sumusuporta sa bawat video upload nito.

At kahit na maraming taga suporta hindi pa rin talaga mawawala ang mga basher na naninira sa kanya ang ilan nga sa mga hanash ng mga ito ay mang-gagamit, user para sumikat at ng makausap ko off air si Axcel tinanong ko kung anong masasabi niya ukol dito.

“Ang hirap po kasi a lot of people are saying na hindi maganda kaya po lalo akong na motivate dun sa mga sinasabi nila, hardwork at gumawa pa ng mga content para maipakita ko po sa kanila na kaya and deserve ko po” Saad ni Axcel.

Dahil bagets at may itsura hindi nakaligtas ito sa aking pamatay na mga tanung ilan kasi sa mga bansag sa kanya ay kiddie meal, fresh lumpia at marami pang iba kaya naman tinanong ko ito kung maraming bading ba ang nag paparamdam sa kanya.

“Yun po yung nakakatawa dahil medyo may bastos kaya kinakausap ko sila ng maayos pinag sasabihan ko po sila na hindi tama yung ganun… may mga offer pa nga po na send nudes daw” Humahalakhak na pahayag ni Axcel.

Dahil walang girlfriend at trending sila ni Transtatay sinamantala ko na ang pag kakataon na tanungin din ito kung sila na ba ng beki na tiktoker, sagot niya ay hindi pa at nang mag follow up question naman ako kung may tiyansa ba na maging sila mabilis na sagot nito na OO! Kaya naman sa mga sangka-badingan jan pila na mga beshie! (oh! careful sa hair ni Transtatay matapakan niyo mga Dzai LOL!).

At dahil anniversary mo ngayon Axcel mula sa iyong mosang kapitbahay binabati ka namin ng Happy Anniversary at ang wish ko sanay mas maging matagumpay ka pa sa iyong karerang tinatahak at siyempre ang walang kamatayang more blessings to come and always keep your feet on the ground.