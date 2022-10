SUV na nasa BF gate, lookout sa Percy Lapid ambus – SPD

Hinahanap na ng Southern Police District (SPD) ang may-ari ng sports utility vehicle (SUV) na nakitang nakaparada sa gate ng BF Resort Village sa Las Piñas kung saan pinaslang ang beteranong radio at print journalist na si Percival Mabasa, alyas ‘Percy Lapid’.

Ayon sa pamilya ni Mabasa, nakita nila sa dashboard ng sasakyan nito ang nakaparadang SUV sa gate ng kanilang subdivision noong Lunes ng gabi kung kailan ito pinagbabaril ng dalawang suspek na magka-angkas sa motorsiklo.

Dalawang lalaki umano sakay nito na kapwa naka-bull cap. Nakita rin sa dashboard camera ang pag-alis ng sasakyan nang magsimulang rat­ratin ng mga suspek ang biktima sa loob ng itim nitong Innova na may plate number NGS 8294.

Ayon kay SPD Director Col. Kirby John Brion Kraft, nasa kanila na ang kopya ng video at gagamitin nila itong ebidensya sa kanilang imbestigasyon.

Sa ngayon ay naka­tuon aniya sila sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga suspek gayundin ang motibo sa krimen.

Nagsasagawa na rin sila aniya ng cross-matching sa narekober na slugs mula sa .45 caliber pistol na ginamit sa biktima.

Samantala, umapela sa publiko si Roy Mabasa, kapatid ng biktima, na tumulong sa imbestigasyon ng kaso sakaling may nalalaman sila.

Samantala, nagpasa­lamat ang pamilya Mabasa sa alok ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos na P500,000 na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ng mga suspek.

Ang pabuya, ayon kay Abalos, ay mula mismo sa kanyang bulsa.

Siniguro rin ni Abalos sa naulilang pamilya ni Mabasa na gagamitin ng gobyerno ang kanilang resources upang matukoy ang mga suspek dahil patuloy ang pagkalap ng impormasyon ng Philippine National Police (PNP) sa lahat ng posibleng motibo ng kaso.

“DILG and PNP commit to delivering justice to the family of Lapid and bring the suspect/s behind bars to answer for their crime,” ani Abalos.

Matatandaang pauwi na si Mabasa, 63-anyos, para mag-online broadcast ng kanyang Lapid Fire program nang pagbabarilin ito ng dalawang suspek sa gate ng BF Resort sa Aria St., Barangay Talon 2, Las Piñas City bandang alas-8:30 ng gabi.

Samantala, bumisita rin sa burol ni Mabasa sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevarra sa Manila Memorial Park kahapon ng umaga. (Edwin Balasa, Betchai Julian)