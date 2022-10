Senado: 10B NTF-ELCAC budget amoy ‘pork’

Ibinunyag ng isang opisyal ng Department of Budget and Management (DBM) na natutukoy lang ang mga proyekto ng anti-insurgency task force ng gobyerno kapag pinapatupad kaya’t pinagdudahang may ‘pork barrel’ sa nasabing pondo.

Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2023 budet ng DBM, nagtanong si Senador Nancy Binay ng update sa pagpapatupad ng proyekto ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) para sa 2020 at 2012.

Ito’y kasunod nang hirit ng task force ng P10 bil¬yong pondo bilang special purpose funds sa 2023.

Para sa 2021, sinabi ni Budget Undersecretary Tina Rose Canda na P16.24 bilyon ang ibinigay sa NTF-ELCAC kabilang ang P16.4 para sa special purpose funds (SPF).

Nabigo ang DBM na makapagsumite ng update sa P16.4 bilyon ng SPF para sa NTF-ELCAC kaya’t binasa nito ang dokumento na naglalaman ng kumpletong estado ng mga proyekto.

“Out of the 2021 release, total amount P16 billion, ‘yong ongoing is P2.9 [billion], completed is P3.2 [billion]. So parang [kahit] 50% of the P16 [billion], parang in limbo pa ‘yong projects,” sabi ni Binay.

Hiningi naman ni Senador Sonny Angara, chair ng Senate finance committee ang detalye ng P3.2 bilyong completed project ng task force dahil pinagdudahan na umano ito sa mga nagdaang na mga taon.

“Siyempre gusto natin malaman na totoo nga ‘yon kasi nga maraming nagdududa dati. There’s no report,” tanong ni Angara.

Hiniling naman ni Binay sa DBM na isumite ang listahan ng mga barangay beneficiary ng P10 billion SPF para sa 2023.

Subalit sagot ni Canda, may listahan ng mga barangay beneficiary subalit hindi ang mga proyektong sakop ng hiniling na pondo.

Sa puntong iyon, iginiit ni Angara na makokonsiderang “pork barrel” iyon base sa depenisyon ng Korte Suprema. (Dindo Matining)