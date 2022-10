Roel Abelgas maangas sa Laguna Heroes

HUMUGOT ng puwersa ang Laguna Heroes kina FM Roel Abelgas at Richie Jocson upang itarak ang 12-9 panalo kontra Manila Indios Bravos sa Professional Chess Association of the Philippines (PCAP) na nilaro sa Chess.com Platform, Miyerkoles ng gabi.

Pinisak ni Abelgas si NM Rolando Andador, habang pinasuko naman ni Jocson si NM Edgardo Garma.

“We are delighted by the twin victories of the Laguna Heroes against Manila and Cagayan,” sabi ni Engr. Billy Joe Ere┼ło ng Costbusters Philippines Corporation, isa sa apat na co-team owner ng Laguna Heroes na kinabibilangan din nina Mr. David Nithyananthan ng KALARO at Greatech Philippines, Inc., Engr. Benjamin Dy ng SDC Global Choice Foods at Dr. Fred Paez ng Jolly Smile Dental Clinic.

Nagtala rin ng panalo para sa Laguna sa blitz sina WNM Jean Karen Enriquez at Arena Grandmaster Kimuel Aaron Lorenzo.

Kinaldag ni Enriquez si WNM Ludivina Ortega Nadera, habang pinagpag ni Lorenzo si Jhulo Goloran.

Si Abelgas ang nagdomina sa rapid para sa Heroes na tinalo rin ang Cagayan Kings, 14.5-6.5, sa sumunod nilang laban. (Elech Dawa)