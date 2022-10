Reymart Gaballo uupakan WBO Oriental belt

MULING sasabak sa loob ng ring si interim bantamweight champion Reymart “The Assassin” Gaballo sa kanyang pagharap kontra Ricardo Sueno para sa WBO Oriental bantamweight title ngayong darating na Oktubre 29 sa General Santos City.

Ito ang unang pagkakataon magpaparamdam si Gaballo sa loob ng boxing ring matapos siyang mabigo kontra Nonito Donaire, Jr. noong nakaraang taon para sa WBC bantamweight title.

“Former interim WBA and WBC bantamweight champion Reymart Gaballo (24-1) of Sanman Boxing will return as he faces tough Ricardo Sueno (11-6-4) of Elorde Boxing for the WBO Oriental Bantamweight title on Oct 29 in General Santos City,” ayon sa promotion na may hawak kay Gaballo.

Noong 2020, lumaban ang 26-anyos na boksingero kontra Emmanuel Rodriguez para sa bakanteng WBC interim bantamweight crwon.

Doon ay nagwagi si Gaballo via split decision kung paano niyang nakuha ang nasabing titulo.

Si Gaballo ay may tangan na 24-1 win-loss rekord, habang ang kanyang makakalaban na si Sueno ay may rekord na 11-6-4 win-loss-draw at tubong Bacolod City. (Annie Abad)