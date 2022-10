Regine ‘naaksidente’ sa b-day party

Todo pasasalamat si Ogie Alcasid na okey na okey na ang misis niyang si Regine Velasquez, na ‘naaksidente’ nga sa birthday party ng tatay ni Konsehal Jhong Hilario (Makati).

“Ty (thank you) Lord. Glad wifey is safe. She lost her balance while we were doing a spiel during a performance for the b-day of the Father of Jhong Hilario,” tweet ni Ogie.

“She is ok and safe,” sabi pa ni Ogie.

May mga nakapanood nga ng eksena na naloka sa pangyayari. Ang isa nga ay gusto sanang tumalon ng bubong para lang tulungan o saluhin si Regine sa pagbagsak.

“Hay mabuti naman po kase nagulat at natakot po kami kagabi yung tipong gusto ko ring saluhin si Ate pero yung ending yung phone ko pa ang muntikang mahulog. Nasa bubungan pa naman ako kagabi. Thank you Lord at sa iyo Kuya Ogie sa pag-alalay sa reyna namin,” sabi ni @nadine_rv_m.

Nagpasalamat siyempre ang mga fan ni Regine na okey na ang kanilang idolo.

Pero, ang payo ng mga fan, matinding pahinga muna kay Regine, pati na kay Ogie, para maalalayan nga nito ang asawa. (Rb Sermino)