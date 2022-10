Pinoy rider Rench Michael Bondoc walastik sa Taiwan

IPINADA ng Criterium National champion na si Rench Michael Bondoc ang kanyang presensiya para sa Pilipinas sa pagtulong nito sa kakampi na si Marcelo Felipe paakayat sa top 10 ng penultimate stage 4 ng Tour de Taiwan.

Ang 21-anyos na ipinagmamalaki ng La Purisima Aliaga, Nueva Ecija ay nalampasan ang ilang malalaking pangalan upang mamuno sa 2nd KOM ng 158kms Kaohsiung hanggang Kaohsiung City stage.

Sumali siya sa six-man break na gumawa ng hakbang sa 60kms mark ngunit kinapos sa huling 2 kilometro na nagresulta sa mass sprint na napanalunan ng Dutchman na si Raymond Kreder.

“Napasama ako sa break nang biglang nagkabanatan sa harap, nakipalit po ako sa trangko. Masaya na makasabay ‘yung mga big name, dami ko natutunan, sayang lang inabutan kami bago ang finish,” sabi ni Bondoc.

Hindi nagtangka si Bondoc para sa sprint at bumagsak sa pang-40 pwesto ngunit napanatili ang kanyang No. 25 overall place.

Samantala, nagpakita si Felipe ng paggaling mula sa isang masamang pagbangga sa stage 2 habang siya ay lumutang kasama ang peloton sa bakbakan sa finish line, upang makabalik sa pang-siyam na pwesto at mapabuti sa 39th place sa overall standings. (Lito Oredo)