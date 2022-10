Pikon na mga fan: Janine, Paulo hindi bet ng ABS-CBN

Uhaw ang mga PauNine fan ng rumored sweethearts na sina Paulo Avelino at Janine Gutierrez sa mga proyekto na magkasama ang dalawa.

Marami sa kanila ang nagrereklamo na bakit hindi na pinagtatambal ng ABS-CBN ang dalawa?

Bakit daw sa ‘Dirty Linen’ ay si Zanjoe Marudo ang kapareha ni Janine at after ni Paulo sa ‘Flower of Evil’ ay iba na naman ang kapareha niya sa new series niya sa Dreamscape kung saan ay kasama sa cast si Maricel Soriano?

Well, ayon sa isang tinanong ko, ayaw raw kasi ng Kapamilya Network na gawing love team sina Paulo at Janine. Ang gusto raw ay puwede silang ipareha sa iba-iba.

Kasi kung palagi na lang daw sila ang magkapareha ay baka maumay naman ang mga fan.

Hindi naman daw nangangahulugan na hindi na sila pagsasamahin pa, pero mas maganda raw ‘yung manabik muna amg mga PauNine fan at saka sila bibigyan ng proyektong sila ang magkapareha.

But it will take time raw.

Anyway, ang hinihirit ngayon ng mga fan nila sa Amerika ay pagsamahin uli sila sa isang concert series doon with Ogie Alcasid.

Sana nga raw ay maganap na ang second leg ng US concert series nila.

Ang alam ko ay may inaayos, pero hindi pa talaga kasado.

Well…

Gigi de Lana sobrang sikat sa Tate

In fairness kay Gigi de Lana, malakas talaga siya sa mga fan lalo na sa mga taga-Amerika.

Aba, nakasama lang siya sa 30th anniversary US concert tour ng Star Magic, ang ‘Beyond The Stars’, pero meron na siyang ‘Domination’ US concert tour, na ang kick-off show ay on October 15 sa Alex Theater in Glendale, California.

Kasama ni Gigi sa US concert tour niya ang kanyang banda, ang Gigi Vibes.

Ang bongga lang, Dondon (my dear editor) dahil mangilan-ngilan na lang sa balcony section ang natitirang tickets para sa Alex Theater show ni Gigi, huh!

Sold out na ang mamahaling tickets para roon kung saan ay special guest si Carlo Aquino.

So bongga dahil kahit sa abroad ay sikat ang Kapamilya singer-actress, huh!