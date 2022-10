PBBM pasado sa tugon kalamidad; trabaho, pagkain ligwak

Positibo ang grado ng administrasyong Marcos sa pagtugon sa iba’t ibang problema ng bansa, maliban sa pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia.

Batay sa survey na isinagawa ng Setyembre 17-21, nakakuha ng mataas na net approval ratings ang bagong administrasyon sa 12 sa 13 national issues.

Pinakamataas nitong net rating ay +75 pagdating sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tinamaan ng kalamidad.

Mataas din ang grado nito sa +74 sa pagkontrol sa pagkalat ng COVID-19.

Gayunpaman, nakakuha ang gobyerno ng -11 rating sa performance nito sa pagtugon sa inflation kung saan lumabas na 66% ng mga Pinoy ang sang-ayon na “urgent concern” ang pagkontrol sa inflation.

Ito ang tinuturing na pinakamalaking suliranin ng 66% ng mga Pinoy sa survey ng Pulse Asia Research Inc. na ginawa nitong Setyembre.

Sabi ng Pulse Asia, “2/3 of the country’s adult population (66%) consider the need to control inflation as the national issue that requires the immediate attention of the incumbent administration.”

Sumirit ang inflation sa 6.9% noong Setyembre dahil nagmahal ang presyo ng mga pagkain. Ang inflation noong Setyembre ang pinakamataas mula Oktubre 2018 at inaasahan itong tataas pa susunod na mga buwan. (Eileen Mencias/Issa Santiago)