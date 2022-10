Pasaway sa face mask: Drama ni Sharon tinanggi ng Hermes Korea

Kaliwa’t kanan ang bira ng mga fan ni Sharon Cuneta sa Hermes, South Korea branch. Pero, dedma lang at kalmado ang naturang store.

Sa YouTube channel ni Pinoy in Kimchiland, hinimay niya ang isyu at tinawagan pa ang Hermes Korea para alamin ang buong kuwento, sa sabi-sabing pagtaboy kay Sharon.

Sa lengguwaheng Korea (English subtitle), pinaliwanag ng Hermes staff na may limit lang ang dami ng taong pinapapasok sa store, depende sa dami ng staff na naka-duty.

Personal daw kasi ang paga-asikaso ng mga staff sa mga nasa client, at hindi raw puwedeng mag-overcrowd, bunsod na rin ng safety protocol dahil sa Covid-19.

Malinaw sa interview na hindi raw pinalayas o pinagtabuyan si Sharon. Hindi ito pinapasok agad dahil may mga siniserbisyuhan pa ang mga staff sa loob ng store.

Nag-interview rin via phone patch si Pinoy in Kimchiland ng mga kapwa Pilipino sa Korea na nagpapaliwanag sa proseso ng pagpapasok sa mga branded store.

May mga pila raw at kailangang iwan nila sa notebook tablet ang kanilang mobile number para tatawagan, o iti-text sila kung time na nilang pumasok.

Pinuna ng vlogger ang pagiging pasaway ng Megastar sa hindi raw pagsuot ng face mask na bawal pa rin daw sa Korea.

Mandatory raw sa Korea na magsuot ng facemask sa loob ng mall, store.

Anyway, para malinawanagan ang lahat, at para matigil na rin ang mga pambobomba ng mga maanghang na salita laban sa Hermes, Korea, nanawagan si Sharon sa mga netizen na huwag bakbakan ang nasabing luxury brand store.

Nilinaw niyang protocol ng halos lahat ng mga luxury brand, o store sa buong mundo na may bilang lang ng tao ang pinapasok.

“Don’t feel bad about Hermes not letting me in! Lots, if not all name-brand stores even in the U.S. allow certain number of people in at a time – sometimes 10 lang, while the others wait in line outside of the store. Lots of you to make an appointment. Covid measures nila ‘yan,” sey ni Sharon.

Giit pa ng Megastar, hindi niya planong pumasok sa ibang store at Hermes lang talaga ang gusto niyang bisitahin.

“Sayang lang talaga belt lang naman ang balak ko eh kaya ayoko pumapasok sa ibang stores na ‘di ko plano puntahan ang dami kong nakikita eh.”

Siyanga pala, halo-halong reaksyon ang natanggap ng YouTuber n a si Pinoy in Kimchiland sa ginawa niyang content ng isyu ni Sharon at Hermes.

Inakusahang sumakay lang sa controversy ang vlogger para makahakot ng view.

Sa Facebook page ni Sharon Cuneta kung saan nakaposte ang content ng naturang vlogger, kinastigo ito ng mga fan, sinabihang huwag sumakay sa kasikatan ng kanilang idol.

“Back off!” ang sigaw ng mga fan.

Inigo pasisikatin ng Fox

May paramdam na ang FOX Network, US na gawing malaking artista si Inigo Pascual. Nitong mga nakaraang araw, panay-panay ang posting sa Instagram ng @monarchonfox ng mga video clip ng iba’t ibang eksena ni Inigo sa seryeng “Monarch”.

Nauna na rito ang duet song sa lead actor na si Trace Adkins sa funeral scene. Nagpapakita ng husay si Inigo sa pagkanta at pag-gitara.

Ang latest post naman ng Monarch On Fox ay duet song ni Inigo sa isa sa mga young lead na si Emma Milani.

Tumutugtog ng gitara si Inigo habang kumakanta kasama si Milani. Isa itong masayang scene na may crowd na kasama.

May solo post din ang ‘Monarch on Fox’ kay Inigo na ini-interview ito tungkol sa Hollywood award winning actress r na si Susan Sarandon, na bida sa serye.