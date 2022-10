Pasabog ni Mclaude Guadaña tatapatan ng Bombers

Team Standings W L

Benilde 6 1

Lyceum 5 1

JRU 4 2

San Beda 4 2

Arellano 4 3

Perpetual 4 3

Letran 4 3

SSC-R 2 4

EAC 0 6

Mapua 0 8

Mga laro ngayon: (Fil-Oil EcoOil Centre)

12:00nn — San Beda vs Arellano

3:00pm — Jose Rizal vs Lyceum

MASUSUBUKAN ang opensa ni Mclaude Guadaña pagharap ng Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates kontra Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers sa tampok na laro ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament Biyernes sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Pinangaralan bilang ikatlong NCAA Player of the Week ang 21-anyos na sophomore shooter na muling masusubukan ang pagiging matinik sa pagbuslo ng mga tira sa paghahanap sa ika-anim na sunod na panalo kontra sa agresibong depensa ng Bombers sa main game sa alas-3 ng hapon.

Una munang papagitna ang San Beda University (SBU) Red Lions at Arellano University (AU) Chiefs sa unang laro sa alas-12 ng tanghali.

Nagsalansan si Guadaña ng team-high 20 markers sa 82-75 pagsilat sa defending champion Letran Knights kamakailan para sa ikalimang dikit na tagumpay.

“Pinag-pray ko talaga ‘to nung halftime then ito binigay naman sa amin. So siguro ‘yung adjustment namin is mas naging aggressive kami sa defense and then ayun, more than that, sa tingin ko naman mas aggressive ‘yung mga teammates ko,” pahayag ni Mclaude, na muling makakatulong sina John Barba, Enzo Navarro, Patrick Montano, Omar Larupay, Shawn Umali at Enoch Valdez.

Hanap naman ng Bombers ang ikalimang sunod na tagumpay kasunod ng pagpapatikim ng matinding depensa laban sa San Beda, 83-80.

“Doon pa rin kami sa strength namin, it’s defense. Sa amin kasi, defense is offense without the ball. ‘Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila pero I think we can do better pa doon sa attacks namin,” saad ni JRU head coach Louie Gonzales. (Gerard Arce)