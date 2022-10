Pahirap ng pahirap ang buhay

Tumambad ang balita ng pag-akyat ng inflation rate sa 6.9% nitong Setyembre, ang pinakamataas nalebel sa loob ng apat na taon.

Para sa mga karaniwang tao, tumataas ang presyo ng lahat ng mga bilihin, nguni’t naiwan ang antas ng sahod. Mas kakaunti ang maaring mabili ngayon ng parehong halaga ng pera. Ayon sa mgapagpapaliwanag ng mga ekonomista, ang pag-taas ng presyo ng pagkain ang isang naging pangunahingdahilan sa pagtaas ng inflation, lalong-lalo na ang pag-akyat ng presyo ng asukal.

Ang inflation rate ay isang sensitibong paksa. Maalala nuongiilang araw pa lamang nakaupo ang pangulo, siya ay natanongsa isang press conference hinggil sa plano ng pamahalaan samataas na inflation rate na nuon ay nasa 6% pa lamang. Marami ang nagulat sa naging tugon ng ating pangulo nangsabihin niyang hindi siya sumasang-ayon sa numerong ito. Ang inflation rate ay hindi isang opinyon na maari kang sumang-ayon o hindi, lalong-lalo na kung ang numero ay opisyal nagaling sa pamahalaan.

Ang inflation ay ang antas o bilis ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin sa isang takdang panahon. Mayroong formula naginagamit para sa pagtutuus nito ng gobyerno. Ang nagigingresultang numero ay ang ginagamit ng pamahalaan at ng buong lipunan bilang isang indikasyon sa pagtataya ng kalusugan ng ekonomiya, maging saan man sa mundo. Kung maaalala mo ang mga lolo at lola natin na laging sinasabi naang presyo ng mga bilihin nuon ay sobrang baba kumparangayon at nagtataka ka bakit sumipa na ngayon, ang sagot ay ang konsepto ng inflation sa loob ng maraming taon.

Sinasabi rin ng mga eksperto na kinakailangan din naman ang kaunting inflation para makatulong sa paglago ng ekonomiya, nguni’t ang mataas na antas nito ay nakasasama saekonomiya. Kaya, ang pangunahing tanong sa puntong ito ay kung paano pabababain ang inflation rate sa lebel na hindimakapaninsala. Isang pamamaraan na kadalasa’y ginagamit ng maraming bansa ay ang pag-kontrol sa supply ng pera na nasaekonomiya. Kapag kumonti ang pera sa ekonomiya—at sakamay ng mga tao—inaasahan ding bababa ang pangkalahatang pangangailangan para sa mga produkto at serbisyo. Kapag nangyari ito, kasunod na bababa rin ang presyo ng mga bilihin alinsunod sa tinatawag na law of supply and demand.

Ang susunod na tanong na nararapat ay kung paanopabababain ang supply ng pera sa ekonomiya. Ginagawa ito ng mga pamahalaan sa pamamagitan ng mga bangko sentral. Itinataas nila ang interest rate na nagpapamahal sa presyo ng pera. At dahil mas mahal na ang halaga ng pera, kumokontiang humihiram ng pera na nagdudulot naman ng kakauntian ng pera sa ekonomiya. Bukod rito, dahil mataas ang interest rate, marami rin ang nagpapasiyang ipasok ang pera sa bangkokaysa gastusin ito. Ito ay nakakabawa na naman ng supply ng pera sa ekonomiya na nagdudulot ng pagbaba ng demand samga bilihin. Kasama na rin dito ay ang mga taong, ipinapalibanang kanilang paggastos sapagka’t inaasahan nilang bababaang presyo ng mga bilihin kalaunan kapag sumipa na ang epekto ng mga ginagawa ng pamahalaan.

Para pa rin kay Juan dela Cruz, iisa lang ang kanilangnaririnig—pahirap ng pahirap ang buhay ngayon.