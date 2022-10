Pagkamatay ng 66 bata sinisi sa gamot na pang-ubo, sipon

Iniimbestigahan na ang pagkamatay ng mga bata sa Gambia, West Africa na posiblemg may kinalaman umano sa ininom nilang gamot para sa ubo at sipon.

Ayon kay World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adgahom Ghebreyesus, gawa ng Maiden Pharmaceuticals Ltd, isang drug manufacturer sa New Delhi, India ang mga medicinal syrup.

Nagsimula umanong magkasakit ang mga bata na may edad lima pababa may tatlong araw matapos makainom ng gamot sa ubo at sipon.

Samantala, nakumpirma sa pagsusuri na sobra ang dami ng kemikal na diethylene glycol at ethylene glycol sa mga syrup na maaaring nakalalason at humantong sa acute kidney injury ng mga bata.

Dahil dito, naglabas ang WHO ng medical product alert at inutusan ang mga drug regulator na alisin sa merkado ang mga produkto ng Maiden Pharma kabilang ang Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup at Magrip N Cold Syrup. (Issa Santiago)