Olympic Council of Asia sinaluduhan si Lydia De Vega

PINARANGALAN ang Pinay athletics legend na si Lydia de Vega-Mercado sa ginanap na 41st Olympic Council of Asia General Assembly nitong Martes sa Phnom Penh, Cambodia.

Ang parangal ay iginawad ng OCA sa kinikilalang Asia’s Sprint Queen dahil sa kanyang kontribusyon sa pagpataas sa kalidad ng kompetisyon pati na rin sa pagpapalawak ng pagkilala sa torneo bilang mahusay sa Asya.

Pumanaw ang Pilipina track and field legend na minsang tinanghal na Asia’s Fastest Woman dekada ’80 noong Agosto 10 matapos ang apat na taong pakikipaglaban sa cancer.

Sina Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino, POC Deputy Secretary General for International Affairs Valeriano Floro at POC Chief Legal Counsel Atty. Si Wharton Chan ay naroroon sa kaganapan at pinuri ang pagsisikap ng OCA na parangalan si De Vega.

Samantala, dumalo sina Tolentino, Floro at Chan sa asembleya para patatagin ang pagiging kasapi ng Pilipinas sa 45-miyembrong bansang Olympic Council of Asia.

Ang pangkalahatang pagpupulong ng OCA ay naganap bago ang kauna-unahang pagho-host ng Cambodia sa darating na Southeast Asian Games sa Mayo 2023. (Lito Oredo)