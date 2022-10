Mga Pinoy worker sa POGO, dumami – BIR

Lalo pang lumaki ang bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa Philippine offshore gaming operator (POGO) sa pagitan ng 2020 at 2022.

Ito ang ibinunyag ng Bureau of Internal Revenue (BIR), isa sa maraming ahensiyang inimbitahan sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means sa economic cost at pakinabang ng POGO operation sa bansa.

Sa ibinahaging datos ni BIR Director Sixto Dy Jr., noong 2022, may 16,736 manggagawang Pilipino ang nagtatrabaho sa licensed POGO. Mas mataas ito sa 15,745 na naitala noong 2021 at 13,991 naman noong 2020.

Kabaligtaran nito, ang bilang ng dayuhang POGO workers ay bumaba sa 14,838 noong 2021 mula sa 28,394 noong 2020 bago umangat sa 17,509 noong 2022.

Sa porsyento ng POGO workers, nitong 2022, umabot sa 48.87 porsiyento ang bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa industriya, 51.58 porsiyento noong 2021 at 32.98 porsyentong naman noong 2020.

Sa position paper na pinadala ng BIR sa Senado, sinabi ni Dy na “data provided by the Bureau of Local Employment shows that there has been a gradual increase of Filipino workers as against foreign nationals employed in the POGO industry.”

“From only 14.19% in year 2019, Filipinos currently comprised 48.87% of the total workforce in the industry,” saad pa niya sa komite. (Dindo Matining)