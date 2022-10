Marina, Eva, Xilhouete, Precious tarayan na sa ‘Drag Race PH’

Excited na ang LGBTQIA+ community sa Pilipinas dahil itatanghal na ang kauna-unahang winner ng Drag Race Philippines.

Ang mga natirang dragista na bumubuo ng Top 4 ay sina Marina Summer na taga-Nueva Vizcaya; Eva Le Queen na isang OFW from Singapore; Precious Paula Nicole na taga-Daet, Camarines Norte; at Xilhouete na taga-Manila.

Next week na ang grand finals at may kanya-kanyang bet na ang mga beki kung sino sa apat ang gusto nilang maging first ever Drag Race Philippines champion.

Ang mananalo ay mag-uuwi ng tumataginting na 1 million pesos grand prize at one-year supply of ONE/SIZE Beauty Cosmetics by Patrick Starrr. May pagkakataon ding ma-promote ng winner ang drag culture sa Pilipinas.

Marami ang pumupuri kay Paolo Ballesteros dahil sa pagiging host niya ng Drag Race Philippines. Na-solidify nga ang pagiging certified dragista ni Paolo na ginagawa niya sa kanyang mga pinagbidahang pelikula. Ngayon pa lang ay inaabangan na ng marami ang season two ng naturang reality competition show.

Isa nga sa trending shows on HBO GO ang Drag Race Philippines na naging mga guest judges ay sina Rajo Laurel, Jon Santos, BJ Pascual, Pops Fernandez, Pokwang, Nadine Lustre, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Patrick Starr, Boy Abunda, Miss Trans Global 2020 Mela Franco Habijan, Vice Ganda and Asia’s Songbird Regine Velasquez-Alcasid. (Ruel Mendoza)