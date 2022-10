Marcos: Biyaheng Maynila-Laguna 1 oras na lang

Makakaasa ang taumbayan na magagamit ng maayos ang pondo para sa konstruksyon ng North-South commuter railway project.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa pagdalo sa contract-signing ng proyekto kahapon sa Calamba, Laguna.

Sinabi ng pangulo na bawat kusing na gagastusin sa proyekto ay titiyaking magagamit ng tama.

Binilinan ng presidente ang Department of Transportation (DOTr), iba pang mga ahensya at local government units na siguruhin ang maayos na pagsusulong sa nabanggit na proyekto.

“As your president, I will make sure that every resource that will be used here will be maximized for the success of this entire endeavor,” anang pangulo.

Sinabi ng pangulo na ang NSCRP ang pinakamalaking infrastructure project na pinondohan ng Asian Development Bank sa buong Asya katuwang ang Japan international cooperation agency.

Patunay aniya ito ng tiwala at kumpiyansa ng international partners sa sektor ng imprastraktura para sa layuning maisulong ang ekonomiya ng pilipinas.

Ayon kay Pangulong Marcos, ang 56 kilometrong haba ng riles mula Manila hanggang Laguna ay isang magandang development para sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga Pilipino.

Mula sa dating tatlong oras na biyahe ay magiging isang oras na lamang at kayang makapagsakay ng hanggang 340 libong mga pasahero kada araw kapag natapos ang proyekto. (Aileen Talipimg)