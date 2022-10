Manyak na sundalo arestado

Isang 28-anyos na sundalo ang dinakip ng pulisya matapos umano nitong molestyahin ang isang menor de edad sa Catbalogan, Samar.

Sa ulat, aktibong miyembro ng Philippine Army ang suspek na nakatalaga sa 20th Infantry Battalion sa Barangay San Jorge, Las Navas, Northern Samar.

Gayunman, idineklara itong most wanted person sa Paranas, Samar dahil sa apat na warrant of arrest sa kasong lascivious conduct under Section 5 (B) ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act at tatlong statutory rape.

Inirekomenda ng Regional Trial Court Branch 27 sa Catbalogan City ang tig-P200,000 na piyansa para sa bawat kaso ng act of lasciviousness case habang wala namang inirekomendang piyansa para sa kinakaharap nitong rape.

Dinala ito sa Catbalogan City Police Station.