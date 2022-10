Makati football kampeon sa U14

NAGTULUNGAN sina Joshua Moleje at River Solis para akbayan ang Makati FC sa 2-1 panalo kontra St. George Australia at sikwatin ang korona sa boys under-14 ng 2022 Malaysia Borneo Football Cup na ginanap sa Kota Kinabalu nitong Martes.

Nagtala sina Moleje at Solis ng first-half goals para sa Makati FC sapat upang magkampeon sa nasabing event.

Sa semifinals, si Solis ang kumana ng 14th minute strike para kalusin ang Diklat Merden ng Indonesia, 1-0 at tumuntong sa championship round.

Tumapos na undefeated ang Makati FC boys U14, kasama sa panalo nila ang pagwalis sa Group B kung saan ay tumatarak sila ng maximum na nine points.

“Our program continues to evolve and get better because of these international exposures. We aim that one day a lot more of our young filipino talents get the opportunity they deserve,“ saad ni coach SeLu Lozano.

Muling sasabak ang Makati FC sa Nobyembre, sasalihan nila ang Singa Cup kung saan magpapadala ang club ng limang teams. (Elech Dawa)