La Union unang probinsya na ginawaran ng IMS-Certification ang mga district hospital

Binigyang-pugay ng Pamahalaang Panlalawigan ng La Union ang tiyaga ng bawat front liner at mga empleyado ng La Union District Hospitals na ginawaran ng Integrated Management System (IMS) Certification.

Dahil dito, ang La Union ang kauna-unahang probinsya sa buong Pilipinas na ang mga ospital ay pumasa sa tatlong pamantayan ng IMS.

Ang mga district hospital, katulad ng Balaoan District Hospital (BalDH), Bacnotan District Hospital (BDH), Caba District Hospital (CDH), Naguilian District Hospital (NDH), Rosario District Hospital (RDH), at La Union Medical Center (LUMC), ay mabusising na-audit pagkatapos maipasa ang lahat ng mga pamantayan katulad ng ISO 9001:2015 o ang Quality Management System (QMS); ISO 14001:2015 o ang Environmental Management System (EMS); at ISO 45001:2018 o ang Occupational Health and Safety Management System (OHSMS).

Ang pagsunod sa mga pamantayang ito ay isang indikasyon na ang mga empleyado ng mga nasabing ospital ay nakatuon sa pagseserbisyo sa mga tao, gaya ng layunin ng lalawigan.

Kabilang sa mga magagandang punto na binibigyang-diin ng mga auditor ay ang commitment ng top management at staff sa pagpapatupad ng IMS; detalyadong SWOT Analysis at Risk Registry; Comprehensive IMS Management Review minutes of meeting; Availability ng EMS Procedure; Commendable presentation ng records at documents, at competency ng mga manggagawa na may valid PRC license.

Ang lahat ng ito ay mahahala sa pagkuha ng pinakamataas na pamantayan sa mga serbisyong nauugnay sa systematic integrated management system ng sektor ng medikal at kalusugan sa bansa.

Pinuri rin ng mga auditor ang pagsunod ng mga ospital sa mga patakaran, regulasyon at pagpapasa sa anong mga required sa kanila. Dahil dito, nakuha ng mga ospital ang unang puwesto sa buong bansa sa pagkuha ng IMS Certification. Ang parangal na ito ay nagpapakita ng sipag at pagpupursige ng mga empleyado para sa kapakanan ng bawat Kaprobinsiaan.

Mula sa inisyatiba ni dating Governor Francisco Emmanuel “Pacoy” R. Ortega III, nangako si kasalukuyang Governor Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David na susuportahan ang mga district hospital at kanilang mga empleyado habang patuloy nilang pinagtitibay ang kanilang pagsisikap na mas mapabuti ang systematic integrated management system sa lalawigan kasama ang bawat Kaprobinsiaan sa ilalim ng #LaUnionPROBINSYAnihan.

Ang nasabing sertipikasyon ay iginawad ni Rannie Bernardino, ang lead editor ng National Quality Assistance (NQA) Philippines sa isinagawang PGLU Capitol Flag Ceremony noong Oktubre 3, 2022. Ang sertipikasyon ay tinanggap ni Gov. Rafy, BalDH Chief Dr. Mark Anthony Tomboc, BDH Chief Dr. Zenserly Pagaduan, CDH Chief Dr. Gretchen Aromin, NDH Chief Dr. Dan William Dacanay, RDH Chief Dr. Michelle Arellano, at LUMC Chief Dr. Glenn Earnest Fonbuena.