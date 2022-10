Kevin Spacey haharapin na ‘sexual assault’ case ni Anthony Rapp

Haharap na sa New York court ang two-time Oscar winner na si Kevin Spacey kaugnay ng civil lawsuit na inihain sa kanya ng aktor na si Anthony Rapp na diumano’y inabuso niya noong siya ay 14 years old lamang.

The disgraced actor ay humarap sa sunud-sunod na kaso ng sexual abuse simula pa noong October 2017 noong magsimula ang #MeToo movement.

Ang aktor na si Rapp ay 51-years old na at kasalukuyang napapanood sa Star Trek: Discovery series ay nag-file ng complaint kay Spacey noong September 2020 dahil sa sexual assault na ginawa sa kanya sa isang party in Manhattan noong 1986.

Maghaharap na ulit ang dalawa sa Manhattan courtroom with a jury and presided over by Judge Lewis Kaplan.

If found guilty, Spacey faces significant damages.

Hindi lang sa US may kaso ng sexual assault si Spacey kundi pati na sa United Kingdom.

Noong nakaraang August, inutusan ng California judge ang aktor na bayaran ng $31 million sa production company ng TV series na House of Cards kunsaan tinanggal siya dahil sa mga kaso niya.

Sa London, Spacey was prosecuted for sexual assault against three men between March 2005 and April 2013, noong siya ang tumayong theater director. He pleaded not guilty noong nakaraang July.

And in Massachusetts, Spacey was charged with indecent assault and sexual assault on an 18-year-old bar worker in July 2016. (Ruel Mendoza)