Julia nagkasakit nang mawala si Coco

Habang pa-concert-concert si Coco Martin sa Amerika, kasama si Jodi Sta. Maria, nasa Pilipinas lang si Julia Montes, at may sakit.

Nag-post si Julia ng photo na pawisan siya, at mukhang okey-okey na ang itsura.

“First day after being sick from more than a week!” balita ni Julia sa kanyang Instagram story.

At doon nga niya sinabi na balik na siya sa pagti-training para sa pelikulang ‘Topakk’ na gagawin niya, na may temang action.

“Another productive session with coach Leandro Cabrera.

“Be somebody nobody thought you could be…

“Done for today. Thanks to Leandro Cabrera for pushing me towards my goal!” sabi pa ni Julia.

Well, kailangan ngang paghandaan ni Julia ang mga action scene niya, lalo na at may mga tao na ngayon pa lang ay kinukumpara na siya sa mga naunang mag-action, sina Anne Curtis, Cristine Reyes, ha!

Heto naman ang reaksiyon ng mga kaibigan, fan ni Julia:

“Pangarap ko ‘yan kaso masarap kumain,” sabi ni Neri Miranda.

“”Go babe!” sey ni Tanya Lapid.

“I really admire this girl!” sabi ng isang fan.

“Let’s go queen!” hirit naman ng isa pang fan.

Well, kung magiging action queen si Julia, aba, bagay na bagay talaga sila ni Coco, na sa ngayon ay action king ang tawag, ha! (Rb Sermino)