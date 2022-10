John Uy binalik na DICT chief

Itinalaga muli ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa puwesto si Department of Information and Communications Technology (DICT) Secretary Ivan John Uy, ang isa sa mga kalihim na na-bypassed ng Commission on Appointments.

Nanumpa kahapon si Uy sa pangulo sa Malacañang.

Hindi nakasama si Uy sa mga nanumpang opis¬yal noong October 4, 2022 na binigyan ng ad-interim appointment dahil nasa ibang bansa ito.

Si Uy ay isang abogado at IT expert at isa sa pangunahing misyon nito ay isulong ang connectivity at digitalization sa bansa. (Aileen Taliping)