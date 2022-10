Jeron Teng, FiberXers dadagitin Dragons

Mga laro ngayon: (Araneta Coliseum)

3:00pm – Terrafirma vs Meralco

5:45pm – Bay Area vs Converge

PAGKAKATAON naman nina Jeron Teng, Quincy Miller at ng Converge FiberXers na tasahan si Myles Powell at ang Bay Area Dragons sa PBA Commissioner’s Cup sa second game mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Walang talo sa tatlong laro ang Dragons, huling nilista ang come-from-behind 101-91 win kontra Phoenix Super LPG noong Sabado.

Naiwan hanggang 41-25 ang guest team bago nagsabwatan sina Powell, Hayden Blankley at Glenn Yang sa 17-0 run para agawin ang lead na hindi na binitawan.

Sa kabila, gigil bumawi sina Miller, Teng at Maverick Ahanmisi ng Converge mula sa 109-105 sorry loss sa Magnolia noon ding October 1.

Nalusaw ang 14 na puntos na lead ng FiberXers, nakadikit pa 105-102 bago naubusan at nasayang ang 38 points, 16 rebounds, 3 blocks ni Miller.

Misyon ni Powell na ihatid sa 4-0 ang Dragons bago niya ipasa ang baton kay Andrew Nicholson.

Sa first four games ng midseason conference tinoka na maglaro si 6-foot-2 guard Powell bago papalitan ni 6-10 Nicholson, ang 19th pick ng Orlando noong 2012 NBA draft. (Vladi Eduarte)