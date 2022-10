Jail warden, 3 pa kinasuhan sa nagutom na mga PDL

Sinampahan ng kasong administratibo ang jail warden at tatlong tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Region 6 kaugnay sa pag-protesta ng mahigit sa 100 persons deprived of liberty (PDL) sa Iloilo District Jail (IDJ) noong Agosto.

Ayon kay BJMP-6 spokesperson Atty. Jairus Anthony Dogelio, nahaharap sa kasong gross neglect of duty at failure to exercise command responsibility si Jail Chief Warden Norberto Miciano Jr. habang gross neglect of duty ang isinampa sa chief security officer at dalawang naka-duty na jail guard.

Naka-duty pa rin ang mga ito habang iniimbestigahan ang kaso. Itinalaga si Miciano sa BJMP-6 habang inilipat sa ibang lugar ang tatlo.

Nag-ugat ang nasabing mga kaso nang akyatin ng mahigit sa 100 PDL ang bubong ng IDJ sa Pototan, Iloilo para magsagawa ng noise barrage at hilingin ang pagsibak kay Miciano noong Agosto 24. Ayon sa mga ito, ginugutom sila sa bilangguan gayong may sapat na pondong inilaan para sa kanilang pagkain.