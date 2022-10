‘Hindi laging masaya’ Marian nilantad ang kabiguan, kalungkutan

Akalain mo ‘yun, limang taon na ang “Tadhana” ng Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera. Makokonsider na isa rin sa mga “babies” ni Marian ang GMA News and Public Affairs niya na ito.

Isa ang Tadhana sa masasabing naka-survive na programa ng network sa panahon ng pandemic talaga. At simula nga sa October 8 at 3:15 PM sa GMA Network mapapanood ang 3-part special ng Tadhana.

Si Dingdong Dantes na naging bahagi rin ng show dahil siya ang nagsilbing director ni Marian habang sa bahay nila sinu-shoot ang mga spiels nito ay halatang proud na proud sa show at sa kanyang misis.

Nauna pa ngang nag-post si Dong ng art card ni Marian na naka-quote ito na, “Totoo naman na hindi laging masaya. May mga kuwento ng pagkabigo at mayroon ding tagumpay.

“Ang importante sa huli ay laging may gintong aral na makukuha na mas magpapalakas sa atin.”

Dominique ‘di buntis: Gretchen hindi pa magiging lola

META: Ang huwag pansinin ang mga basher ang payo ng mga fan kina Regine Velasquez, Ogie Alcasid, na pilit silang pinaghihiwalay.

Mahigit isang buwan na pala simula nang sagutin ng anak ni Gretchen Barretto ang isa sa follower niya sa Instagram.

Ito ‘yung tinatanong si Dominique kung totoong buntis daw ito at ang nanay niya na si Gretchen Barretto ay magiging Lola Gretchen o Lola Greta na. Ang nai-quote ng netizen kay Dominique na diumano’y naglabas ng balita ay si Cristy Fermin.

Sinagot ito ni Dominique at tahasang itinanggi. Sey niya, “Lol no baby. Just working full time at The Collective. Christy Fermin needs to find better ways to fill her time.”

At dahil mahigit isang buwan na rin ito at tila ngayon lang mas napag-uusapan, siguro nga kung preggy na si Dominique, by this time ay mas halata na ito sa tiyan niya.

At kung preggy man ito, wala namang masama. Baka marami ang ma-excite makita kung paano kaya si Gretchen na Lola, huh!

Alcasid, Velasquez pilit pinaghihiwalay, binabagsak

Sa dami na nang pinagdaanan ng relasyon ng mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcasid, ngayon pa nga ba sila maggi-give-up o para maisip man lang ang maghiwalay?

Sa kabila kasi ng solid na relasyon ng dalawa, aware pala sina Regine at Ogie na may mga gusto raw talagang magpabagsak sa kanila at paghiwalayin sila.

Ayon kay Regine sa kanyang Twitter post, nakakapagod na raw.

“By the way nakakapagud na yung mga taong nagpapanggap na “we care about her” and yet continues to wish my relationship with my husband to fail. I don’t understand anymore. Well I guess, block kiti block na lang ako, Hay.”

Si Ogie ay nag-tweet na rin pero ipinagdadasal na lang daw niya ang mga taong nagwi-wish ng hindi maganda sa kanilang mag-asawa.

Aniya, “There are a lot of angry people around. I pray that their anger subsides so that real peace will reign in their hearts. The world is much too toxic and we all need relief from it, Spreading GV this am. Love to all.”