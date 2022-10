Concert producer sa US nagsalita tungkol kina Lea, Shawie, Regine

Para sa batang concert producer sa Amerika na si Tommie Mopia (TGM Group of Companies), iba pa rin ang appeal ng mga beteranong singer na sina Sharon Cuneta, Regine Velasquez, Lea Salonga, Pops Fernandez, Martin Nievera, Lani Misalucha, Nina.

Sabi ni Tommie, pag ito raw ang mga artist na kinukuha, parang mga hot cake ang mga tiket, na mabenta talaga.

“Easy to sell ang mga ticket nila. And sponsorship, easy rin.

“They are icons!” sabi pa ni Tommie.

Pero, wala bang sawa factor, kung paulit-ulit na lang na sila ang mga kinukuha?

“May sawa factor rin, kaya depende sa producer on how you mix it, program mo, market mo. Kasi nakakasawa rin na every week may concert, iba-ibang producer.

“Eh, hindi naman nag-uusap ang mga producer, na next week ako naman, o next week ikaw naman. Unahan talaga ang iba. And unahan din ng sponsorship,” kuwento pa ni Tommie.

Hindi raw umaasa lang sa ticket ang mga prodyuser, na kailangan talaga ay kumuha ng mga sponsor.

Target ni Tommie na ang American community naman ang masungkit nila. Kaya naman nagpo-produce rin sya ng mga concert na tulad ng ‘For The Love Of Broadway’ na kung saan ay mga Pinoy rin na bumida, umeksena sa mga Broadway show sa Amerika binibigyan ng pagkakataon.

Mas mabenta nga raw sila sa mga Amerikano, dahil napanood na nga sila sa mga Broadway show.

“Gusto namin na makuha rin ang Hollywood spotlight, Hollywood stage.”

Plano nga ni Tommie na magprodyus ngayong Disyembre, o Enero 2023, ng concert na si Lea ang bida.

“Yeah we’re planning na parang ‘Christmas Special with Lea’.

“But this November, may concert kami ng 6CycleMind, we’re promoting it, sa Bay Area kami.

“May Ethel Booba sana, kaya lang na-delay ang visa processing.”

Kuwento ni Tommie, malaki raw ang market ng mga banda sa Amerika.

“Laging sold out ang concert ng mga banda. Ibang production ang kumukuha sa kanila. Pero, mabenta sila.”

Mataas nga raw ang demand ngayon sa mga concert, dahil nagutom nga raw ang mga Pinoy sa US sa mga concert, dahil na rin sa pandemic.

“Every week may show!”

Isa sa mga matagumpay na concert na naprodyus ni Tommie ay ang kay Jake Zyrus noong 2021, matapos ang pandemya. ‘Yun daw ang unang show na nangyari sa US, noong magbukas ng uli ang concert scene.

“Sa second leg namin ng concert ni Jake with Troy Laureta, kailangan pa naming tumawag ng pulis dahil ang daming tao. Nagkakagulo sa harap, dahil wala na talagang tickets.”

Sa 2023 ay may malaking concert daw sila na mga American singers ang involved.

“Gusto naming i-level up na Filipino producers, puwede ring mag-produce ng American artists.”

Anyway, going back kina Lea, Sharon, Regine, puring-puri ni Tommie ang mga sikat na singer/aktres na ito, na sobrang professional nga raw, at talagang malakas ang appeal sa mga Pinoy sa Tate.

Ang mga nabanggit nga raw ang dream artists ng mga producer. Hindi nga raw sakit sa ulo.

“They are very nice, very nice!”

Anyway, masarap kausap si Tommie, na isa ngang matagumpay na negosyante sa Tate. Sabi nga niya, ‘give back’ sa community ang gusto nilang iparamdam sa lahat, na hindi kailangang kumita nang limpak-limpak, dahil mas mahalaga na makapagbigay ng kaligayahan sa lahat, at siyempre, makapagbigay ng magandang trato sa mga artista/singer.