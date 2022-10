Cebuana actress bida sa int’l film

Bida ang de-kalibreng aktingan ng Pinay na si Chai Fonacier sa international film na ‘Nacebo’, isang psychological thriller na naka-set sa London at Manila. Patunay ang break na ito sa galing at talentong mayroon ang ating mga artist!

Makakasama ng aktres na tubong-Cebu, ang mga sikat na Hollywood star na sina Golde¬n Globe nominee Eva Green at Olivier Award winner Mark Strong sa nasabing pelikula na direksyon naman ng Irish director Lorcan Finnegan.

Ang ‘Nacebo’ rin ang sinasabing kauna-unahang co-production sa pagitan ng Ireland at Pilipinas.

Ang nasabing announcement ay eksklusibong ibinahagi ng Variety noong February 25 kung saan fineature si Fonacier bilang “Luna-nominated Filipino theater and film actor, as well as a singer-songwriter. She won best supporting actress in 2017 for her work in Patay Na Si Hesus.”

Bukod sa pelikulang ‘Patay na si Hesus’, bumida rin si Fonacier sa ibang critically-acclaimed films tulad ng ‘Respeto’, ‘Pinay Beauty’, at ‘Born Beautiful’.

Sa ngayon, nasa Ireland na ang aktres para sa shooting ng pelikula ni Finnegan na nasa likod din ng mga critically-acclaimed sci-fi thriller Vivarium.

Ayon sa Variety, ang role ni Fonacier ay isang Filipino carer na siyang tutulong sa karakter ni Green sa pamamagitan ng traditional folk healing “to reveal a horrifying truth”. (MJ Osinsao)