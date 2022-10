Binisto ng ex-com sa SMC petisyon! ERC sablay na inawat power rate hike

Posibleng nagkamali ang Energy Regulatory Commission (ERC) nang tanggihan nito ang kahilingan ng ultra bilyonaryong si Ramon S. Ang ng San Miguel Corp. para sa pansamantalang pagtaas ng katiting na singil sa kuryente.

Sinabi ni Pete Ilagan, pinuno ng National Association of Electricity Consumers for Reforms (NASECORE) at dating ERC commissioner, ang pagtanggi sa pansamantalang pagtaas ng presyo na hiniling ng San Miguel Power units upang masakop ang mas mataas na gastos sa gasolina ay kapalit ng mas malaking pagtaas sa mga singil sa kuryente ng mga mamimili.

Binigyang-diin ni Ilagan na ang alok ng San Miguel na lampas ng kaunti sa P3 dagdag kada kilowatt hour (kWh) para maging P6 ang kanilang singil, kumpara sa mga bid ng Meralco, AboitizPower, at DMCI na nasa pagitan ng P7.80 hanggang P10.22 kada kWh.

“The bad news is walang ipinakita ang ERC at Meralco that would match the proposed price increase of San Miguel and SPPC. New bidders should match this lowest para sa consumer interest will always be the benchmark,” paliwanag ni Ilagan sa CNN.

“Kung hindi matatapatan ‘yon, mawawalang-saysay ‘yong denial (ng rate increase),” dagdag pa ng opisyal.

Kung ititigil aniya ng San Miguel ang pagbibigay ng kuryente sa Meralco, mapipilitan ang distribution firm na kunin ang mas mahal na bid ng ibang conglomerates o bumili mula sa wholesale electricity spot market sa rate na P8.94 kada kWh. (Dolly Cabreza)