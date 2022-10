Barbie puring-puri ni Darryl Yap

Todo papuri si Direk Darryl Yap sa pinakabagong drama series ng GMA na “Maria Clara at Ibarra” lalo na kay Barbie Forteza na aniya’y perfect ang pagganap.

Kilala si Direk Darryl sa pagiging taklesa at prangka at hindi basta-basta pumupuri sa kanyang napapanood.

Sa katunayan, madalas nitong laitin ang mga teleserye sa Pinas na para sa kanya ay cheap at walang class.

“Dalawang shows pa lang ang talagang wala akong pinalagpas na episode sa GMA7.

“1. Ghost Fighter, 2. Starla and the Jewel Riders.

“Ngayon, katatapos kong mapanood ang unang episode ng pangatlo kong susubaybayan: Maria Clara at Ibarra,” ani Yap sa kanyang Facebook account nitong Huwebes.

Inihayag niya ang dahilan kung bakit nagustuhan niya ang serye na ito.

“Hindi nakakabato. Hindi pilit ang lipad ng istorya. Hindi kailangan ng hype—maganda talaga,” ani Direk Darryl.

Binati niya ang staff behind the camera.

“Congrats po Suzette Severo Doctolero and the rest of the team! Looking forward to the next episodes. Congrats Zig Dulay, buti nasabi ni Roanna Marie na ikaw ang direktor.”

Sa mga bida sa “Maria Clara at Ibarra, special mention niya si Barbie.

“Nagulat ako kay Barbie Forteza, she’s effective,” sabi ni Yap.

Bukod kay Barbie, kabilang sa cast sina Julie Anne San Jose at Dennis Trillo. Umiikot ang story nito kay Klay played by Barbie na tipikal Gen Z na magically ay napasok sa libro ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal at nakahalubilo ang mga kilalang karakter dito.

Mapapanood ito sa Kapuso network Lunes-Biyernes, 8pm. (Batuts Lopez)