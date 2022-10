Ayuda sa mga tsuper at North-South rail project

Magandang araw mga kababayan kong Bicolano! Sa mahal ng gasolina at presyo ng mga pangunahing bilihin, marami sa ating mga kababayang tsuper ang nahihirapang kumita ng sapat para sa gastusin ng kanilang pamilya.

Kaya naman po ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ay gumawa ng isang programa upang maayudahan ang mga kasapi ng Tricycle Operators and Drivers Association (TODA) sa Kabikulan.

Sa pamamagitan ng ating programa, maaabutan natin ng munting tulong ang mga tricycle drivers upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Titiyakin nating lilibutin ang iba’t ibang lugar sa Bicol Region para isagawa ang ating programa para sa ating mga tsuper.

Una na nating natulungan si Roger Sy Jr., isang tricycle driver sa pamamagitan ng programang TODA Payout. Laking pasalamat niya sa programa ng Ako Bicol Party-list lalo pa’t nataon na nasa ospital ang kanyang misis na nagsilang sa pamamagitan ng cesarian section.

Isa rin sa benepisyaryo si Orlando Beato. Sabi ni Orlando, mahina ang pamamasada ngayon kaya ang kinikita niya ay kasya lamang sa pang-araw araw na gastusin tulad ng pagkain. Kanyang sinabi na napakahalaga sa kanyang pamilya ang nakukuhang ayuda mula sa Ako Bicol Party-list.

Marami ngayong tricycle drivers ang nakakaagapay sa pandemya dahil sa ayudang ipinagkaloob ng AKB. Nakatutuwa pong malaman na marami tayong napapagaan ang buhay sa panahon ng kagipitan.

Sumasaludo rin ang inyong lingkod sa mga tricycle drivers na patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa marami nating kababayan. Ang transportasyon ay mahalagang sangkap para umandar ang ating ekonomiya mula sa pagkakabalahaw noong pandemya.

Kamakailan lang, tinalakay sa House committee on appropriations ang P167 bilyong panukalang budget ng Department of Transportation (DOTr) para sa susunod na taon. Naungkat dito ang multi-bilyong North-South Rail project, na magkatuwang na popondohan ng Asian Development Bank at Japan International Cooperation Agency. Inaasahang matatapos ang proyektong ito sa 2028 at mapapakinabangan ng libo-libong pasahero mula Clark hanggang Bicol.

Alam naman po ninyo na maraming Bicolano ang umaasam na maibalik ang episyente, abot-kaya at earth-friendly na biyahe ng tren mula sa rehiyon patungong Metro Manila at vice-versa. Sinabi ko kay DOTr Secretary Jaime Bautista na mahalaga ang South Rail project sa ating mga kababayan sa Kabikulan kaya’t umaasa kaming magkakaroon ng katuparan ang proyektong ito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Atin din napag-alaman mula kay DOTr Undersecretary for Rails Cesar Chavez na bahagi ng makukuhang loan sa ADB ay gagamitin para sa relokasyon ng mga ‘home along da riles’ o yung mga informal settler families (ISFs) na nakatira sa gilid ng riles ng tren.

Gagamitin ang pondo para sa rental subsidy ng mga ISF at pambayad sa mga istruktura at planta na kailangang alisin dahil sa proyekto. Inaasahan ang mabigat na trapiko bunsod ng konstruksyon ng mga railway tracks sa Metro Manila kaya may ilang miyembro ng komite ang humingi ng kopya sa plano tungkol dito, gayundin ang magiging halaga sa delay ng proyekto.

Harinawa, matapos sa takdang panahon ang North-South Rail project upang magkaroon ng alternatibong transportasyon na mura, ligtas at kaaya-aya sa mga mananakay. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!