Ashley Ortega napi-pressure kay Xian Lim

Pagkatapos ng kanyang intense role sa Widows’ Web, nagbabalik si Ashley Ortega sa isa namang sports drama series opposite Xian Lim titled Hearts On Ice.

Gaganap si Ashley bilang isang figure skater sa naturang GMA teleserye at pinaghandaan niya ito nang husto dahil first love niya ang naturang sport simula pa noong bata siya. Nakapag-compete na si Ashley sa ilang figure skating competitions sa ibang bansa.

“I am grateful and thankful to GMA for trusting me with this project. I know it may sound cliche but dream role ko talaga ‘to ever since I started showbiz and ngayon natupad na siya.

“I’ve been training for six months. Sakto nu’ng pagkatapos ko mag-lock in taping for ‘Widows’ Web’ last February, nag-train ako kaagad sa skating. So ngayon on going habang hindi pa kami nag-start ng taping.

“I train talaga. Ibinubuhos ko ‘yung time and effort ko sa training to really have a nice show, and para ‘pag nagte-take na kami hindi na ako mahirapan. At least okay na ‘yung stamina ko, okay na ‘yung jumps ko, spins ko.

“Focus talaga ako sa preparations. I think sa lahat ng seryeng ginawa ko, ito ‘yung longest preparations na ginawa ko for a character,” sey ni Ashley.

Ngayon pa lang daw ay nakakaramdam na ng pressure si Ashley dahil bukod sa siya na ang bida, dekalibre pa ang cast ng teleserye.

“This will be different. It’s my first to do a sports drama and isa rin ito sa kauna-unahang figure skating na teleserye. Sobrang nape-pressure din ako kasi ang taas ng expectations ng mga tao, pero this is it. It’s not just about figure skating. It’s about family, friendship, love, ‘yun ang dapat nilang abangan.”

Bukod kay Xian, makakasama rin sa sports drama series sina Amy Austria, Rita Avila, Tonton Gutierrez, Lito Pimentel, Ina Feleo, Cheska Iñigo, Kim Perez, Ruiz Gomez, at Roxie Smith. (Ruel Mendoza)