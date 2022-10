Alex Eala martsa sa Last 16

BINALEWALA ni 2022 US Open Juniors singles champion Alexandra “Alex” Eala ang lakas sa pag-serve ni Dalayna Hewitt ng America upang angkinin ang tatlong set na panalo, 6-1, 2-6, 6-0, upang tumuntong sa Round of 16 ng

ng WTA W80 Rancho Santa Fe tourney sa California, USA.

Nagpakatatag ang 17-anyos na left-handed na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala sa loob ng 2 oras at 25 minuto upang biguin ang 21-anyos na may WTA Singles Ranking na No. 401 at ITF Singles Ranking na No. 1,666 na si Hewitt.

Kinailangan ni Eala ilabas ang mga itinatagong taktika sa ikatlong set upang gulantangin si Hewitt na nagpakawala ng kabuuang pitong aces, na may lima sa ikalawang set upang surpesahin ang Pilipinang kampeon bago kinolekta ang ikaapat na sunod na panalo simula sa qualifying draw upang umusad sa US$80,000 na torneo.

Sinandigan ng SEA Games triple bronze medalist na may WTA Singles Ranking No. 291 at ITF Singles Ranking No. 498 na si Eala ang walo lamang nitong double faults kumpara sa itinala ni Hewitt na kabuuang 18.

May isa lamang si Eala na service ace.

Sunod na makakatapat ng Pilipinang kampeon ang 23-anyos na si Katherine Sebov ng Canada na itinala ang WTA Singles Ranking simula Oktubre 3, 2022 sa No. 280 at may career-high rankings na WTA Singles Ranking (21 October 2019) na No. 192 at ITF Singles Ranking (08 March 2021) Nom 1,636.

Una na tinalo ni Eala ang home bet na si Alana Smith at si Deniza Marcinkevica ng Latvia, 6-3, 6-1, upang makapagkuwalipika sa main draw. (Lito Oredo)