3 pinagpipilian! Press secretary ilulutang next week

Malalaman sa susunod na linggo kung sino ang bagong press secretary.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa maiksing panayam matapos panumpain ang mga bagong opisyal ng Malacañang Press Corps.

Sinabi ng pangulo na tatlo na lamang ang kanyang pinagpipilian at iaanunsyo niya ito sa susunod na linggo.

“We are down to a shortlist of three. Malapit na ‘yan para hindi na ako haharap dito sa inyo. Early next week we should, will announce,” anang pangulo.

Tinanong ang presidente kung anong kuwalipikasyon ang hinahanap nito sa isang press secretary at sinabi nitong dapat malawak ang karanasan, mamamahayag o kaya ay media practioner.

Tatlong pangalan ang lumulutang para ipalit sa bakanteng puwesto ng press secretary kanilang na dito sina Atty. Mike Toledo, Cesar Chavez at Gilbert Remulla. (Aileen Taliping)