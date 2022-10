2022 US Championship: Wesley So tabla sa Round 1

NARAMSAMAN ni Super Grandmaster Wesley So ang lakas ni GM Awonder Liang dahil natablahan siya sa round 1 ng 2022 US Championship na nilaro over-the-board sa Saint Louis kahapon.

Nakipaghatian ng puntos si 28-year-old So matapos ang 34 moves ng Four Knights Game sa event na may prize fund na $250,500 at ipinatutupad ang 14-player single round robin format.

Makakalaban ni Cavite-born So sa round 2 si GM Christopher Woojin Yoo, kailangan niyang manalo upang hindi maiwanan sa tuktok kapag nagsipanalo ang ibang kalahok.

Nakasiksik si So sa 3rd to 12th place habang sina GM Hans Niemann at Samuel Sevian ang magkasalo sa top spot tangan ang tig-isag puntos.

Hahamigin ng magkakampeon ang $60,000, ibubulsa ng second placer ang $45,000 habang $35,000, $25,000 at $20,000 ang kukubrahin ng third, fourth at fifth ayon sa pagkakahilera. (Elech Dawa)