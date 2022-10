15 gabinete inuna trip kaya dedma sa CA

Nagpaliwanag si Senate President Juan Miguel Zubiri sa hindi paglusot sa Commission on Appointments (CA) ng mga appointee ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Sa isang press conference, sinabi ni Zubiri na ginawa lang nila ang kanilang trabaho na suriin ang kapasidad at kakayahan ng mga itinalagang opisyal sa mga tanggapan ng pamahalaan.

“Maraming nagko-complain, bakit namin ‘di inaprub ang ibang kalihim ng ating pangulo. Dahil sa kakulangan ng panahon. We have no time left,” sabi ni Zubiri.

“Ang many of them were with the President during the trip in Indonesia, Singapore and US. So almost 3 weeks ang nawala sa kanila. We take our job seriously,” dagdag pa niya.

Katunayan, ani Zubiri inaprubahan ng CA ang ad interim appointment ng walong cabinet officials, 28 diplomats at promotions ng 113 military officials.

“Kaya there’s no truth to the fact that we are delaying the process. We are doing our job,” sambit pa ni Zubiri.

Kabilang sa hindi umusot sa CA ang 15 gabinete kaya nire-appoint sila ng pangulo maliban kay da¬ting Executive Secretary Vic Rodriguez na hindi isinalang sa CA dahil walang isinumiteng mga dokumento.

Si Commission on Audit chairman Jose Calida naman ay dinahilan ang kalusugan nang isasalang na sa CA. (Dindo Matining)