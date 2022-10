WifiBody PH patimpalak para sa contemporary dance, kasado na

Ang WifiBody PH ang choreography competition para sa makabagong sayaw sa Pilipinas ay kasado na at magaganp sa Cultural Center of the Philippines’ (CCP) Tanghalang Huseng Batute sa Oktubre 15, 2022, 2 PM ang Seat A at 4:30PM naman ang Set B.

Labindalawang bagong likhang sayaw mula sa mga umuusbong na choreographer sa Pilipinas na nagmula sa Baguio, Bicol, Butuan, Iloilo, Romblon, Samar, at Metro Manila ang itatampok sa WifiBody PH.

Ang tema sa ngayon ay “Emergence”, ang mga likhang sayaw ay naglalayong magbigay ng malalim at sariwang perspektibbo tungkol sa kasarian, media, at iba’t-ibang uri ng mga relasyon at pakikipagrelasyon na maaring pang-sarli, sa kapwa at sa mga bagay.

Makakaasa ang manonood sa isang talback sa mga manlilikha ng mga saw pagkatapos ng pagtatanghal ng Set B. Kasunod ng talk back ang pagpapahayag kung sino ang mga hihiranging

Pahayag ni WifiBody PH Festival director and curator Christine Crame: “WifiBody PH, more than a competition, is a coming together in a common space to build, to create and to launch new speakers of truth. Choreography is about innovating the body and progress is its main ingredient.”

Si Crame ay dating finalist sa kompetisyon. Siya ay naging Artistic Director sa Benilde Experimental Dance, Artistic Director/Performer sa Seven Contemporary Dance Company, at Co-Director sa Ground 1 Arts Retreat Space.

Ang WifiBody PH ay isang biannual competition na eksklusibo para sa solo-duet form, isang form na nagtutulak sa mga choreographers na ipakita ang kanilang artistikong pananaw dahil binibigyang-diin nito ang pagpapalagayang loob at pagighing maiksi.

Ang WifiBody PH ang unang tier sa CCP Choreographers’ Series, isang proyejtong ang mga namahala dati ay ang ga atikang sa dance arts, sina Myra Beltran at Denisa Reyes. Ang choreographers competition ay binuo at inilunsad ni Beltran noong 2006 .

Ang CCP Choreographers Series ay may tatlong bahagi, ang unang dalawang gaganapin biannually at ang huling gaganapin bawat taon. Nagsisimula ito sa WifiBody PH na sinusundan ng Koryolab, isang laboratoryo at showcase ng experimental dance pieces ng mid-career choreographers. Upang tapusin ang serye, ang NeoFilipino ay nagbibigay ng lugar para sa mga matatag na koreograpo upang lumikha at magtanghal ng mga pangunahing gawa sa pakikipagtulungan ng mga artista ng iba pang mga anyo ng sining.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang CCP website (www.culturalcenter.gov.ph) at sundan ang opisyal na CCP social media accounts sa Facebook, Twitter, at Instagram para sa mga pinakabagong update.