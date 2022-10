W80 Rancho tennis: Alex Eala abante sa main draw

BINOKYA ni US Open Juniors singles champion Alexandra “Alex” Eala ang home bet ng America na si Alana Smith, 6-0, 6-0, upang makapagkuwalipika sa Round-of-32 sa matinding main draw ng W80 Rancho Santa Fe sa California, USA.

Kinailangan lamang ng 17-anyos na left-hander Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ang 54 minuto upang biguin ang may WTA Singles Ranking No. 800 at ITF Singles Ranking na No. 1,048 na si Smith upang angkinin ang silya sa prestihiyosong $80,000 na torneo.

Sunod na makakalaban ng SEA Games triple bronze medalist na may bagong WTA Singles Ranking na No. 281 at ITF Singles Ranking No. 498 na si Eala ang isa pang home bet at wild card entry na 22-anyos na si Dalayna Hewitt na may current ranking na WTA Singles Ranking No. 401 at ITF Singles Ranking No. 1,666.

Una nang tinalo ni Eala ang 22-anyos na Women’s Tennis Associaiton WTA ranked No. 386 na si Deniza Marcinkevica ng Latvia, 6-3, 6-1, upang makapagpatuloy sa inaasam nito na main draw at ikalawang sunod na titulo matapos ang makasaysayang pagwawagi sa US Open Juniors singles.

Si Eala ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng junior singles Grand Slam matapos na magwagi din ng dalawang junior doubles Slam sa 2020 Australian at 2021 French Open.

Ang kanyang panalo sa US Open ay nag-angat dito sa kanya mula No. 167 hanggang No. 33 sa International Tennis Federation (ITF) junior rankings bago bumalik sa women’s pro circuit sa W60 Templeton din sa California nakaraang linggo.

Maaga naman ito nabigo sa ikalawang round na pumigil dito sa asam na hangaring makuha ang kanyang ikatlong pro title matapos manalo sa 2021 W15 Manacor sa Spain at sa 2022 W25 Chiang Rai sa Thailand. (Lito Oredo)