Vice Ganda na-‘emo’ sa pagtatanggol ng fan

Nagpasalamat si Vice Ganda sa isang contestant ng “Everybody, Sing!” dahil sa pagtatanggol nito sa kanya laban sa mga basher.

“Thank you very much. Hindi mo naman kinakailangan na ipagtanggol ako pero ‘yung marinig ko lang ‘yung mga ganon, ‘yung malaman ko na kahit papaano may napapasaya pa rin ako, ‘yun na ‘yung sagot siguro kung bakit ako nandito,” sabi ni Vice.

Ayon sa contestant na si JP, dinedepensahan niya si Vice sa tuwing nakakarinig siya ng mga pamba-bash mula sa mga tao.

“Wala po silang karapatan na makialam o manghimasok sa buhay ng may buhay,” sabi ni JP, na aminadong idol na idol ang Unkabogable Star.

Aminado si Vice Ganda na marami ang namba-bash sa kanya.

“Pero ‘di ako laging sumasagot, although there are times, kapag bored ako. Pero most of the time, ‘di talaga ako sumasagot,” paliwanag ni Vice.

“Grateful ako sa mga fans na patuloy na dumedepensa, ‘yung kusa silang lumalaban for me at naa-appreciate ko ‘yun!” dugtong na chika ni Vice.

Mapapanood ang “Everybody, Sing!” tuwing Sabado at Linggo sa A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, TV5, iWantTFC, at TFC IPTV. (Rb Sermino)