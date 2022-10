Unkabogable! Transgender angat na marino

IBA ang level ng isang transwo­man na si Aljon ‘AJ’ Buquid Asusano, dahil hindi siya sa stage rumarampa kundi sa barko! Talagang angat ang beauty ng tinaguriang ‘diyosa makinista’ dahil sa kanyang gampanin sa industriyang kaniyang pinasukan.

Isa kasing ‘key player’ si AJ sa engine department ng barko kung saan siya ay first engineer. Sa panayam ng PEP kay AJ, sinabi niyang “First engineer is second to the highest position, next to chief engineer, in the Engine Department of the ship.”

“I am the one responsible for maintaining the good working condition of the ship’s main engine, and other essential machineries… I am also responsible for the ship’s maneuvering,” lahad pa ni AJ.

Proud member ng LGBTQIA si AJ na tubong-Nueva Vizcaya at lumipat sa Famy, Laguna. Hindi na nga umano bago kay AJ ang malala­king achievement sa kaniyang buhay dahil kahit noon pa man, talagang achiever na siya.

Nagtapos siya sa Maritime Aca­demy of Asia and the Pacific (MAAP) sa Mariveles, Bataan with flying colors pa.

Hindi naman naging madali para kay AJ ang mag-aral dahil sa natatanggap na diskriminasyon sa kaniyang gender. Sa unang taon nga niya sa kolehiyo, pinilit niyang itago ang kanyang pagkatao ngunit nagdesisyon siyang magpakatotoo sa sarili pagtuntong ng second year.

Sa dami ng pagsubok na kaniyang pinagdaanan, talaga namang deserve ni AJ ang tagumpay na nakakamit niya ngayon. Payo nga niya sa mga katulad niyang miyembro ng LGBTQIA, na maging matatag ang loob sa posibleng diskriminasyon. (MJ Osinsao)