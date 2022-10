Store owner kalaboso sa dinakmang boobs, wetpaks ng tinedyer

Himas-rehas ang isang store owner matapos nitong panggigilang pisilin at dakmain ang dibdib at puwet ng 14-anyos niyang kostumer sa Carcar City, Cebu noong Linggo.

Sinampahan na kahapon ng kasong acts of lasciviousness ang suspek na nakilalang si Alejandro Alicaway, 58, may asawa at residente ng Sitio Cabiawon, Barangay Valencia, Carcar City, Cebu.

Ayon kay Carcar City chief of police Col. Ardioleto Cabagnot, nangyari ang insidente nang bumili ang biktima sa tindahan ng suspek noong Linggo ng alas-siyete ng gabi.

Dahil sa malaking bulas, seksi at maganda, hindi umano nakapagpigil ang suspek at pinisil ang dibbid nito at saka dinakma ang maumbok nitong puwet.

Dahil sa pagkabigla, mabilis na umuwi ang dalagita at nagsumbong sa kanyang ate. Pang-apat na beses na umano itong ginawa ng suspek kaya nagsumbong na siya sa kanyang ate.

Nagreklamo ang magkapatid sa presinto na agad namang nirespondehan ng mga pulis at inaresto ang suspek bandang alas-10:30 ng gabi. (Edwin Balasa)