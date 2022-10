Road safety, signage, ituturo sa mga bagets

Naglunsad ng Bayani Ka activity book ang Metro Pacific Tollways South (MPT South), isang subsidiary ng Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), ng karagdagang hakbang sa pagiging kampeon ng kaligtasan sa kalsada para sa mga kabataan.

Ang “Bayani Ka” activity book ay isang komiks-inspired interactive na libro na naglalayong maituro sa mga bata ang bentahe ng pagkakaroon ng mga signage at maging pamilyar sila sa mga safety feature ng kalsada, lalo na sa mga expressway.

Mayroon din itong mga kapana-panabik na pagsusulit, mga pahina ng pangkulay, paghahanap ng salita, at iba pang aktibidad na makatutulong na mapalakas ang kanilang mga kasanayan sa pag-unlad.

Ang Road Safety ay mag-aambag sa pagkamit ng Sustainable Development Goals 3.6 upang mabawasan ang bilang ng mga pandaigdigang pagkamatay at pinsala mula sa mga insidente ng trapiko sa kalsada, at upang magbigay ng access sa napapanatiling sistema ng transportasyon para sa lahat, pagpapabuti ng kaligtasan sa kalsada at pampublikong sasakyan, na may espesyal na atensyon sa mga pangangailangan ng mga mahihinang populasyon, kabilang ang mga bata,” pahayag ni Arlette Capistrano, MPT South Assistant Vice President for Communication and Stakeholder Management, sa kanyang talumpati. (Betchai Julian)