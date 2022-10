Piolo nagsalita tungkol sa ‘asawa’

Ang saya-saya ng the killer finale presscon ng ‘Flower Of Evil’ dahil biruan nang biruan ang mga artista. Na kahit sobrang tindi ng mga eksena nina Piolo Pascual, Paulo Avelino, na ‘patayan’ talaga, sa harapan nga ay tawanan sila nang tawanan.

Lalo na kapag binibisto ni Paulo, na bata pa lang siya ay pinanonood na niya si Piolo. Na kesyo high school pa lang siya ay nakatutok at bilib na siya sa mga teleserye ni Piolo.

Pero, sa tanong kung ano ang masasabi nila, na patapos na ang ‘Flower Of Evil’ at nakunan na ang mga matitinding eksena nila, ano ang masasabi nila?

“Actually kapag nagbi-bingewatch kami ng asawa ko!” paunang chika ni ni Piolo.

Kasi nga, si JC de Vera nga raw, mas gusto na buo na muna ang teleserye bago niya panoorin lahat. Ganun daw ang ginawa niya sa ‘Flower Of Evil’ na marami munang episode bago niyang panoorin.

Kaya humirit din si Piolo na ganun nga raw rin siya, na kapag nagbi-binge watch sila ng asawa niya, ganun daw ang eksena.

“Pero, wala pala akong asawa! Hahahaha!” dugtong na hirit ni Piolo.

Anyway, sa ‘Flower Of Evil’ ay itataya ni Daniel (Piolo) at Iris (Lovi Poe) ang lahat para mabuko ang mga karumal-dumal na krimen ni Jacob (Paulo) at para mabuo lang ang kanilang pamilya.

Malapit nang mapatunayan nina Daniel at Iris na inosente nga si Daniel at hindi siya kriminal dahil si Jacob ang totoong kasabwat ni Abel (Gardo Versoza), ang tatay ni Daniel na kilalang serial killer.

Ngunit delikado ngayon ang lagay ni Daniel dahil desidido siyang patayin si Jacob. Tila sinaniban kasi si Daniel dahil naniniwala siyang pinatay na ni Jacob si Iris at nalaman na rin niyang si Jacob ang pumaslang kay Abel at sumaksak din kay Grace (Denise Laurel), ang kapatid ni Daniel na nag-aagaw buhay na ngayon.

Kailangan ngayong matagpuan ni Iris si Daniel bago mapatay nito si Jacob at para kumbinsihin si Daniel na hindi siya mamamatay-tao. Mas magiging komplikado pa ang sitwasyon dahil parehong mag-aagaw buhay sina Daniel at Jacob matapos ang kanilang madugong pagtatagpo.

Sino kina Daniel at Jacob ang matitirang buhay? Mapapatunayan pa kaya ni Iris na inosente si Daniel?

Tutukan ang killer finale ng “Flower of Evil” sa Viu, iWantTFC, at IPTV (USA and Canada only) ngayong Huwebes (Oktubre 6) at Biyernes (Oktubre 7) ng 8 PM at sa Kapamilya Channel, A2Z, at Jeepney TV sa Sabado (Oktubre 8) at Linggo (Oktubre 9) ng 9 PM.