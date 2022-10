Pia labas dila, pinahirapan sa Baguio

Habang nangungulila at nginangatngat ng pananabik si Jeremy Jauncey kay Pia Wurtzbach, mukhang kayang-kaya namang tiisin ng Pinay beauty queen ang malinamnam niyang boyfriend, dahil na rin sa ambisyon niyang makalahok sa ‘New York Marathon’.

Tiis muna sa panggigigil si Pia kay Jeremy, at mas inuuna muna niya ang kanyang training bilang paghahanda sa malayo-layong kilometrong tatakbuhin sa November.

Mula sa pagsasanay sa thread mill, umakyat pa ng Baguio, City si Pia at doon naglakad paakyat sa layong 7 kilometer.

Masisilip sa Instagram ni Pia ang mga larawan, video na kuha sa ‘hiking challenge’ niya sa bundok ng Baguio.

“Take a hike! So I did. Survived a 7km trail hike with steep ascent and descents as a beginner! Took me 2 hours and a half to finish. Ginulat ako ni coach @gabbrosario. Akala ko ko LA type of hiking ‘yung tipong maganda ka pa rin pagkatapos. It’s not for the faint hearted but still it’s an ideal workout to build strength lalo na sa legs and not to mention forest bathing is good for the soul,” sabi ni Pia.

Siyempre, nag-disguise si Pia sa Baguio para hindi siya makilala ng mga fan, o hindi siya dumugin at makipag-selfie sa kanya. (Rey Pumaloy)