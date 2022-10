Phoenix ni Dennis Uy sa PBA ibebenta

HINDI na maitago ng pamunuan ng Philippine Basketball Association (PBA) ang posibilidad sa pagbenta sa prangkisa ng Phoenix Fuel Masters matapos na ipa-hold ng korte ang lahat ng mga natitipong pondo at parte ng koponan sa propeysunal na liga.

Una nang pinabulaanan ng PBA ang sitwasyon ng Phoenix bago na lamang lumabas ang kautusan ng Nasugbu Regional Trial Court na inaatasan ang Court Sheriff na isilbi ang pagpigli sa 17 magkakaibang bangko pati na rin ang inilagay na bank account sa prangkisa ni Phoenix team owner Dennis Uy.

“Today, the Court Sheriff of Nasugbu RTC served notices of garnishment on 17 other banks, as well as the Philippine Basketball Association (PBA), where Phoenix Petroleum of Dennis Uy is believed to have bank accounts and interest,” ayon sa tweet ni Tina Arceo-Dumlao na @tinaarceodumlao.

Matatandaan na hindi pa nagtatagal nang ilipat ng Phoenix si big man Justine Chua patungo sa NLEX habang si Matthew Wright ay nagpasya na lamang na maglaro sa Japan B.League dahil hindi niya nakuha ang ninanais na kontrata sa team.

Ang kasalukuyang sitwasyon ng Phoenix ang dahilan kung kaya naghahanap si Uy ng bibili sa kanyang franchise na Phoenix Petroleum Philippines Inc. sa PBA.

Ito ay matapos na makakuha ng suporta sa korte ang kumpanya ni Lucio Tan upang i-freeze ang mga asset ng Phoenix.

Iniulat na ibinebenta na ni Uy ang kanyang prangkisa sa PBA dahil nahihirapan ang Phoenix sa pagbabayad ng mga bayarin sa mga supplier, partikular ang ultra billionaire na si Tan na may-ari sa Absolut Distillers na humihingi ng settlement para sa P157M Bioethanol na produkto nito.

Kabilang sa mga pangunahing investment na ibinebenta ni Uy sa ngayon ay ang kanyang stake sa Malampaya oil and gas, casino projects sa Cebu at Clark, Ferrari Philippines dealership at real estate assets sa Bonifacio Global City at Clark Global City. (Lito Oredo)